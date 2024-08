Ustawa o PIT z nowymi zachętami do długoterminowych inwestycji?

Do pierwszego czytania sejmowego skierowano poselski projekt zmian w ustawie o PIT, który zakłada wprowadzenie nowych zachęt do długoterminowych inwestycji na polskim rynku giełdowym. Posłowie PiS proponują m.in. ograniczenie opodatkowania do przypadków, gdy inwestor uzyskuje realny przyrost wartości zainwestowanych środków. Nowelizacja miałaby wejść w życie z początkiem 2025 r.