Ustawa o KRS do zmiany. Dostęp do informacji będzie szybszy

Do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzone zostaną przepisy dające szybszy dostęp do informacji z akt rejestrowych dotyczących wpisanych do KRS podmiotów. Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało projekt nowelizacji, wskazuje, że w efekcie podmioty powinny być lepiej chronione przed tzw. kradzieżą spółki. Zmiany mają wejść w życie w maju br.