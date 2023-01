Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych zacznie obowiązywać już w marcu

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 marca 2023 r. i mają ułatwiać inwestycje mieszkaniowe grupom osób fizycznych, które chcą własnymi siłami budować domy i mieszkania.

Zgodnie z nową ustawą, kooperatywa mieszkaniowa to grupa osób fizycznych (np. krewnych lub znajomych), które zamierzają wspólnie kupić działkę, by wybudować na niej domy jednorodzinne albo budynek wielorodzinny z mieszkaniami, gdzie następnie same zamieszkają.

W ramach kooperatywy możliwe będzie także nabywanie i remontowanie już istniejącego budynku, aby potem stworzyć w nim odpowiednio dostosowane mieszkania. Formuła pozwoli również na prowadzenie przez członków kooperatywy inwestycji w celu zapewnienia mieszkań dzieciom.

„Na potrzebę wprowadzenia formuły kooperatywy mieszkaniowej do porządku prawnego zwracali uwagę sami interesariusze. Może się to bowiem przyczynić nie tylko do zwiększenia zainteresowania inwes...