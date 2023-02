Ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie w maju

„Celem ustawy jest wzmocnienie narzędzi prawnych do przeprowadzenia procesów sukcesyjnych poprzez dodatnie do systemu prawa instytucji fundacji rodzinnej jako podmiotu służącego do gromadzenia rodzinnego majątku i pozwalającego na zatrzymanie go w kraju na wiele pokoleń. Fundacja rodzinna ma także za zadanie zaspokajać potrzeby beneficjentów, którzy co do zasady będą członkami rodziny fundatora – choć mogą to być również inne osoby i podmioty” – wskazuje prezydencka kancelaria.

Zgodnie z ustawą, fundatorem będzie mogła być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przekaże fundacji określone aktywa. W założeniu majątek fundacji rodzinnej stanowić ma fundusz założycielski o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł.

W ramach ustawy wprowadzone zostaną także zmiany w niektórych ustawach podatkowych. Przykładowo, w ustawie o podatku od spadków i darowizn pojawi się wyłączenie z opodatkowania nabycia pr...