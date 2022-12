Ustawa o fundacji rodzinnej przyjęta przez Sejm. Zmiany obejmą też podatki

Sejm przyjął ustawę o fundacji rodzinnej, która ma ułatwić zachowanie ciągłości firm i utrzymanie majątku rodzinnego w jednych rękach. Założenie fundacji i przekazanie do niej majątku nie będzie podlegać opodatkowaniu, ale z kolei środki przekazywane beneficjentom zostaną objęte zryczałtowanym podatkiem CIT w wysokości 15 proc. Nowe regulacje wejdą w życie w 2023 r.

W założeniu instytucja fundacji rodzinnej ma chronić majątek firmy przed rozdrobnieniem oraz zarządzać nim i zapewniać środki utrzymania fundatorowi i członkom jego rodziny. W praktyce fundatorem, czyli założycielem takiej fundacji, będzie mogła być tylko osoba fizyczna, podczas gdy beneficjentami będą mogły być osoby fizyczne i organizacje pozarządowe.

– Z tego typu rozwiązań korzystają największe europejskie i światowe firmy rodzinne. Czas na rodzime przedsiębiorstwa. Dzięki fundacji rodzinnej chcemy zachęcić przedsiębiorców do planowania wielkopokoleniowej sukcesji firm. Przyczyni się to do rozwoju biznesu, ale i utrzymania miejsc pracy – mówi szef resortu rozwoju i technolo...