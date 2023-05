Ustawa o fundacji rodzinnej już obowiązuje. Nowe korzyści dla podatników

– Najistotniejsze, że jest to dobre rozwiązanie podatkowo do pomnażania majątku przez fundację rodzinną, czyli przez rodzinę. Dla przykładu wniesienie majątku do fundacji rodzinnej przez fundatora jest neutralne podatkowo z punktu widzenia podatków dochodowych, podatku od spadków i darowizn, może się pojawiać aspekt podatku VAT, ale to wymaga indywidualnej weryfikacji danego składnika, zwłaszcza w przypadku nieruchomości – wskazał w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes radca prawny i partner zarządzający w kancelarii Wojarska Aleksiejuk & Wspólnicy, Piotr Aleksiejuk.

W ustawie przewidziano, że fundacja rodzinna jako osoba prawna będzie podatnikiem podatku dochodowego CIT, ale skorzysta z podmiotowego zwolnienia z podatku dochodowego w ramach prowadzonej i dopuszczalnej przepisami działalności. Chodzi co do zasady o działalność pasywną, czyli np. zarządzanie majątkiem wniesionym przez fundatora. Jedynym przypadkiem dopuszczalnej w tym kontekście aktywnej działalności jest ...