Ustawa o finansach publicznych do zmiany. Nowela wprowadzi klauzulę obronną

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, który zakłada m.in. dostosowanie przepisów do wymogów unijnych w odniesieniu do ram budżetowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Przewidziano również wprowadzenie tzw. klauzuli obronnej. Taka formuła ma pozwolić na szczególne traktowanie wydatków związanych z obronnością Polski.