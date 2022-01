Ustawa o dodatku osłonowym już obowiązuje. Określono też wzór wniosku

W Dzienniku Ustaw opublikowano nową ustawę o dodatku osłonowym oraz rozporządzenie określające wzór wniosku o wypłatę tego dodatku. Dodatek osłonowy ma chronić najbardziej wrażliwe gospodarstwa domowe przed negatywnymi efektami wzrostu cen energii i paliw. Wysokość wsparcia wyniesie co do zasady od 400 zł do 1150 zł.