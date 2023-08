Ustawa o 800+ już w Dzienniku Ustaw. Wyższe świadczenie od 2024 r.

Ustawa podwyższająca świadczenie wychowawcze z 500 zł do 800 zł miesięcznie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Świadczenia 800+ będą wypłacane od początku 2024 r. Jak tłumaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, świadczeniobiorcy nie będą musieli składać dodatkowych wniosków, a kwota świadczenia zostanie podwyższona w sposób automatyczny.

Nowelizacja podwyższająca wysokość świadczenia wychowawczego została już opublikowana w Dzienniku Ustaw, a większość przepisów zacznie obowiązywać z początkiem 2024 r. Wtedy też obecne 500+ zamieni się w 800+ na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia.

„Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego dla wszystkich uprawnionych zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Dla rodziców i opiekunów oznacza to, że na ich konta będzie wpływać rocznie więcej środków na utrzymanie dziecka. W przypadku jednego dziecka będzie to o 3600 zł...