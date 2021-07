Artykuły: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa powiększ tekstdrukujprześlij do siebieprześlij do znajomego 07.07.2021 Usługi doradcze na ryczałcie Logowanie

Nie mam jeszcze konta Zapomniałeś loginu lub hasła? Przychody z działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie świadczonych usług, sklasyfikowanych w PKWIU pod symbolem 70.22.16.0 („Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem.”), począwszy od 2021 r. mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 15% - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. Przedsiębiorca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Prowadzi od 2018 r. działalność gospodarczą jednoosobowo, na podstawie wpisu do CEIDG. W związku ze zmianami, które miały miejsce w IV kwartale 2020 r., podstawowym przedmiotem jego działalności jest świadczenie usług doradztwa w zarządzaniu projektami z branży tzw. e-sportu. W CEIDG, jako dominujący kod PKD działalności przedsiębiorca wskazał 70.22, tj. „Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”. W marcu 2021 r. przedsiębiorca otrzymał interpretację z Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego stwierdzającą, że usługi mieszczą się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r. (PKWiU) nr 70.22.16.0 „Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem.” W 2020 r. przychody podatkowe przedsiębiorcy z tytułu działalności gospodarczej były niższe niż 2 000 000 euro. Nie prowadził on w 2020 r., ani nie prowadzi i nie będzie prowadził w 2021 r. działalności gospodarczej w formie spółki. Nie zachodzą w stosunku do niego oraz jego działalności gospodarczej, ani nie będą zachodzić w 2021 r. okoliczności wskazane w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Działalność przedsiębiorcy nie stanowi wykonywania wolnego zawodu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy. We wniosku o interpretację przedsiębiorca zapytał, czy przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie ww. usług, będą począwszy od 2021 r., opodatkowane 15% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jego zdaniem - tak. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji wskazał: Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy: uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro. W myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Wyłączenia z ryczałtu Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników: opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3; korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego; osiągających w całości lub w części przychody z tytułu: prowadzenia aptek, (uchylona) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, (uchylona) (uchylona) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych; wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii

