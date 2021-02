Usługa e-PIT nie dla przedsiębiorców

Uruchomiona w 2019 roku usługa Twój e-PIT zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów w 2020 roku miała objąć także przedsiębiorców. To się nie udało - prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przesuwającą udostępnienie usługi Twój e-PIT osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Jednak w 2021 roku usługa ta wciąż nie ma zastosowania do deklaracji podatkowych: PIT-28S, PIT-36S i PIT-36LS oraz do zeznań podatkowych zawartych w formularzu PIT-36L. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nadal muszą samodzielnie sporządzać roczne deklaracje.

Interpelacja nr 17973 do ministra finansów w sprawie usługi e-PIT dla przedsiębiorców

Szanowny Panie Ministrze,

uruchomiona w 2019 roku usługa Twój e-PIT, polegająca na wstępnym wypełnieniu deklaracji podatkowej przez urząd i skierowana pierwotnie do pracowników, zleceniobiorców i wykonujących umowy o dzieło zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów w 2020 roku miała objąć także przedsiębiorców. Automatycznie wypełnione zostać miały zeznania PIT-36 (opodatkowani na zasadach ogólnych), PIT-36L (dla osób stosujących podatek liniowy) oraz PIT-28 (dla "ryczałtowców"). To się nie udało - prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przesuwającą udostępnienie usługi Twój e-PIT osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Jednak w 2021 roku usługa ta wciąż nie ma zastosowania do deklaracji podatkowych: PIT-28S, PIT-36S i PIT-36LS oraz do zeznań podatkowych zawartych w formularzu PIT-36L. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nadal muszą samodzielnie sporządzać roczne deklaracje, choć automatyczne rozliczenie byłoby dla wielu znacznym ułatwieniem.

W związku z powyższym stanem faktycznym proszę o odpowiedź na pytanie: Czym spowodowane jest nieudostępnienie - wbrew wcześniejszym zapowiedziom resortu - w kolejnym roku podatkowym usługi e-PIT osobom prowadzącym działalność gospodarczą? Proszę także o wiążącą informację, kiedy e-PIT będzie dostępny dla tej grupy podatników.

Poseł Krzysztof Piątkowski

14 stycznia 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 17973 w sprawie usługi e-PIT dla przedsiębiorc&o...