Urlopy ojcowskie będą dłuższe

Polska musi do sierpnia 2022 r. wdrożyć do swojego systemu prawnego rozwiązania przewidziane w unijnej dyrektywie dotyczącej tzw. work-life balance. Jednym z głównych wymogów jest przyznanie prawa do 2 miesięcy urlopu rodzicielskiego osobno każdemu z rodziców. Eksperci Pracodawców RP wskazują, że w praktyce w Polsce ojcowie będą musieli mieć zagwarantowane na wyłączność 2 miesiące urlopu.