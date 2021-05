Urlop rodzicielski na nowych zasadach od 2022 r.

Do 2 sierpnia 2022 r. kraje członkowskie Unii Europejskiej będą musiały dostosować swoje prawo do unijnej dyrektywy ws. równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów. Jak tłumaczą eksperci, w praktyce polski Kodeks pracy będzie musiał zostać przebudowany. Zmiany dotyczyć mają m.in. uprawnień ojców w zakresie korzystania z urlopów rodzicielskich.

Wprowadzenie zmian wymusi dyrektywa PE i Rady (UE) 2019/1158 ws. równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów, która została przyjęta w czerwcu 2019 r. Polska i inne kraje UE mają czas do 2 sierpnia 2022 r., by dostosować się do nowych wymogów dotyczących tzw. work–life balance.

Unijne rozwiązania przewidują wiele zmian odnoszących się do uprawnień rodzicielskich m.in. w zakresie urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego oraz elastycznej...