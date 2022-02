Urlop rodzicielski czekają w sierpniu spore zmiany

Przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego zostaną poddane ważnym zmianom. W ramach dostosowania do wymogów Unii Europejskiej polskie regulacje będą przewidywać m.in. wprowadzenie dla pracownic i pracowników indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego. Szykowane jest też np. uniezależnienie prawa do urlopu od pozostawania matki w zatrudnieniu w dniu porodu. Zmiany w Kodeksie pracy zostaną wprowadzone z początkiem sierpnia br.

Pakiet zmian dotyczących urlopu rodzicielskiego jest związany z koniecznością dostosowania Kodeksu pracy do unijnych dyrektyw.

Podstawową nowością będzie wprowadzenie dla pracownic i pracowników indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego. W praktyce łączny czas tego urlopu dla obojga rodziców wyniesie do 41 tygodni (przy jednym dziecku) lub do 43 tygodni (przy porodzie mnogim). Równocześnie dojść ma do uniezależnienia prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu.

Szykowane jest także wprowadzenie w ...