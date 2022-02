Urlop opiekuńczy w Kodeksie pracy. Kto skorzysta z nowego urlopu?

Do Kodeksu pracy wprowadzony zostanie nowy urlop opiekuńczy. To do 5 dni urlopu w roku na cele związane z zapewnieniem osobistej opieki albo wsparcia bliskiej osobie. Co istotne, za czas tego urlopu pracownik nie zachowa prawa do wynagrodzenia. Związane z unijnymi wymogami zmiany w Kodeksie pracy zaczną obowiązywać z początkiem sierpnia br.