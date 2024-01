Uregulowanie zawodu księgowego. Resort finansów podsumował prekonsultacje

W nowym raporcie podsumowano opinie uczestników prekonsultacji. Jak zaznacza resort finansów, raport nie prezentuje stanowiska ministerstwa nt. przyszłości zawodu księgowego.

„Dyskusja pokazała różnorodność poglądów na to złożone i skomplikowane zagadnienie. Wypracowanie rozwiązania, które będzie uwzględniało te wszystkie aspekty i satysfakcjonowało różne grupy interesów, jest niezwykle trudne. Niemniej jednak powinniśmy pamiętać, że to działanie wymaga gruntownej analizy i powinno być rozpatrywane w perspektywie długookresowej, co za tym idzie powinno uwzględniać rozwój gospodarki chociażby w kwestii coraz więk...