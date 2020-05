Uregulowanie pracy zdalnej. Co szykuje rząd?

W Sejmie rozpoczęto prace nad projektem tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Rząd proponuje m.in. uregulowanie formuły pracy zdalnej. Taka praca ma być zawężona do osób posiadających umiejętności, możliwości techniczne i lokalowe. Pracodawcy będą mogli wymagać prowadzenia ewidencji czynności wykonywanych w sposób zdalny. Eksperci Business Centre Club przewidują, że część nowych regulacji może stanowić pewne wyzwanie dla firm.

W skierowanym kilka dni temu do Sejmu projekcie zmian przewidziano, że możliwość wykonywania pracy zdalnej byłaby zawężona do osób posiadających odpowiednie umiejętności, możliwości techniczne i lokalowe. W praktyce oznaczać będzie to, że pracodawca powinien sprawdzić umiejętności oraz warunki, w jakich wykonywana ma być praca zdalna.

– Przedsiębiorstwo powinno zapewnić środki i materiały do pracy oraz obsługę logistyczną. Ustawodawca dopuszcza wykorzystanie środków własnych pod warunkiem, że umożliwi to zachowanie tajemnic, poufności i ochronę danych osobowych – tłumaczy ekspert BCC, Katarzyna Lorenc.

Rządowy projekt zakłada też, że...