Uproszczona ewidencja ma objąć więcej organizacji pozarządowych

W Sejmie trwają prace nad komisyjnym projektem ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Jedną z ważniejszych propozycji jest uproszczenie prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe. Próg przychodów uprawniających do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów miałby zostać podwyższony z obecnych 100 tys. zł do 300 tys. zł.

Projektowane modyfikacje mają zostać wprowadzone do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany przewiduje projekt przygotowany w sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji.

„Celem proponowanej zmiany jest uproszczenie prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe – co powinno wpłynąć na zwiększenie aktywności obywatelskiej – poprzez znaczące (ze 100 do 300 tys. zł) podwyższenie progu przychodów uprawniających organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej i działające w sferze pożytku publicznego do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i koszt&oac...