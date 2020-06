Upadłość firmy. Najpierw koszty postępowania, później pensje pracowników

Zgodnie ze znowelizowanym art. 342 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo upadłościowe, diametralnie zmienił się zakres wierzytelności należących do kategorii pierwszej zaspokajania. Pozostają w niej wyłącznie wierzytelności powstałe przed ogłoszeniem upadłości, takie jak przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy. Dla porównania, w reżimie prawnym ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze roszczenia pracownicze wchodziły w skład kategorii drugiej, za czas przypadający przed ogłoszeniem upadłości - wyjaśniło Ministerstwo Sprawiedliwości.

Interpelacja nr 5449 do ministra sprawiedliwości w sprawie prowadzenia postępowań upadłościowych i wprowadzenia zmian w ustawie Prawo upadłościowe oraz zwiększenia gwarancji odzyskiwania wierzytelności wynikających ze stosunku pracy

Szanowna Pani Minister,

do mojego biura poselskiego wpłynęła prośba pracownika poszkodowanego przez spółkę WW Energy SA z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie odzyskania wynagrodzenia za pracę. Nadmieniam, że osoba ta jest od wielu lat osobą z niepełnosprawnością ruchową.

Firma ... w roku 2009 ogłosiła upadłość i nie wypłaciła do tej pory należnego wynagrodzenia za pracę swojemu pracownikowi. Osoba, która poprosiła mnie o pomoc, skorzystała z przysługującego jej prawa, składając wówczas pozew do wydziału pracy sądu rejonowego. W lipcu 2009 roku sąd rejonowy wyrokiem zaocznym w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej zasądził powodowi od strony pozwanej tytuł do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wraz z ustawowymi odsetkami. Wyrokowi nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Syndyk masy upadłościowej do dnia dzisiejszego nie sporządził planu podziału obejmującego 123 pracowników firmy w upadłości, powołując się na art. 342 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo upadłościowe mówiący, że wierzytelności pracowników i związane z nimi składki ZUS zaspokajane są w drugiej kolejności, po kosztach postępowania.

Powyższy przykład dotyka 123 pracowników tejże firmy w upadłości. Jest to dramatyczne doświadczenie dla tych pracowników, którzy nie mogą odzyskać swojej wierzytelności za pracę, pomimo wydanego wyroku sądowego.

Wobec powyższego zwracam się do Pani Minister z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy jest planowana nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe w obszarze umieszczenia wierzytelności pracowniczych w pierwszej kolejności, przed innymi, pozostałymi wierzytelnościami? Czy Pani Minister podejmie stosowne kroki, aby wyeliminować ewentualne nieprawidłowości i prawdopodobieństwo wystąpienia podobnego lub takiego samego zdarzenia, w którym nie będzie możliwości odzyskania wierzytelności zasadzonych przez sąd dla pracowników ze względu na brak majątku w masie upadłościowej? Czy rząd pochyli się nad działaniami naprawczymi dotyczącymi wprowadzenia zmian w postępowaniu upadłościowym, tak aby nie zaistniała sytuacja podobna do wyżej opisanej?

Poseł Fryderyk Kapinos

4 maja 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 5449 w sprawie prowadzenia postępowań upadłościowych i wprowadzenia zmian w ustawie Prawo upadłościowe oraz zwiększenia gwarancji odzyskiwania wierzytelności wynikających ze stosunku pracy

W odpowiedzi na interpelację nr 5449 pana posła Fryderyka Kapinosa z dnia 12 maja br. w sprawie zmian w ustawie - Prawo upadłościowe oraz zwiększenia gwarancji odzyskiwania wierzytelności wynikających ze stosunku pracy, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Odnosząc się do pytania o to, czy jest planowana nowelizacja ustawy - Prawo upadłościowe w obszarze umieszczenia wierzytelności pracowniczych w pierwszej kolejności niż inne pozostałe wierzytelności, należy wskazać, iż zmiany taka została już wprowadzona przez ustawodawcę, w ustawie która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Prawo restukturyzacyjne, gdzie został zmieniony przepis art. 342 usta...