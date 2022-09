UOKiK postawił trzem bankom zarzuty ws. wakacji kredytowych

Wakacje kredytowe przysługują konsumentom już od ponad miesiąca. Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK), do końca sierpnia br. wakacje objęły 876 tys. kredytów o łącznej wartości 228 mld zł. Z takiej możliwości skorzystało 44 proc. uprawnionych. Do UOKiK trafiło tymczasem ok. 900 różnych skarg od konsumentów, którzy wskazują, że banki utrudniają skorzystanie z wakacji albo też zniechęcają do tego.

Aktualnie UOKiK prowadzi postępowania wyjaśniające wobec 17 banków. Postawiono też...