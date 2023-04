UOKiK ostrzega przed tzw. wekslami inwestycyjnymi

Jak informuje UOKiK, Assay Management zajmuje się pozyskiwaniem klientów na rzecz Assay Management Alternatywna Spółka Inwestycyjna (Assay ASI). Firma zachęca do zawierania oferowanego porozumienia wekslowego. Przedsiębiorstwo wskazuje przy tym, że jest to pewna inwestycja ze stałym oprocentowaniem i regularnie wypłacanymi odsetkami. Co ciekawe, zapewnia się też, że działalność Grupy Assay jest objęta nadzorem KNF.

Właśnie za rozpowszechnianie tego rodzaju informacji UOKiK postawił spółce Assay Management zarzut naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Prowadzone jest równocześnie pos...