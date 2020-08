UOKiK o problemach ze stopami procentowymi i oprocentowaniem kredytów

Zmiana wysokości stóp procentowych powinna w każdym przypadku wpływać na zmianę oprocentowania kredytów, które są oparte o np. WIBOR – przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Okazuje się jednak, że obecnie niektóre banki obniżają oprocentowanie kredytów tylko do określonego w umowie poziomu. Jak wskazuje UOKiK, w takim przypadku konsument może złożyć reklamację lub też odpowiednie zawiadomienie.

Między marcem a majem 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej trzy razy obniżyła stopy procentowe. W efekcie odpowiednio niższe powinno być też oprocentowanie kredytów. Do UOKiK docierają tymczasem sygnały mówiące o tym, że niektóre banki, przeliczając oprocentowanie kredytu w oparciu o nowe stawki referencyjne, obniżają je tylko do ustalonego w umowie progu (np. do 2 proc.).

– <...