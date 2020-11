UOKiK bierze na cel naganiaczy systemów piramidowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiedział, że będzie karać nie tylko twórców systemów promocyjnych typu piramida, ale również osoby, które propagują takie systemy. Wszczęto już pierwsze postępowania przeciwko takim osobom. Sprawy odnoszą się głównie do systemów oferujących inwestycje w m.in. tokeny, kryptowaluty, apartamenty czy pakiety edukacyjne i językowe.

Jak wskazuje UOKiK, systemy promocyjne typu piramida to groźna i nieuczciwa praktyka rynkowa. Obecnie wszczynane są postępowania przeciwko osobom zarządzającym w firmach, które promują takie systemy, i tzw. naganiaczom (np. blogerzy i celebryci) namawiającym do inwestycji oraz wciągania do nich kolejnych osób.

– Musimy szybciej i skuteczniej eliminować systemy promocyjne typu piramida. Propagowanie ich to nieuczciwa praktyka rynkowa naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. Będziemy wa...