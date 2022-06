Unijne embargo na ropę złamie rosyjską gospodarkę?

Szósty pakiet sankcji, który na Rosję nakłada Unia Europejska, to ważny krok w kierunku doprowadzenia do załamania rosyjskiej gospodarki – twierdzi Polski Instytut Ekonomiczny. Jak przewidują eksperci, nawet niepełne embargo będzie prowadzić do załamania finansów publicznych Rosji.

W przyjętym pod koniec maja br. szóstym pakiecie sankcji UE zdecydowała się m.in. na embargo na import rosyjskiej ropy naftowej do krajów członkowskich. Do tej pory wspólnota importowała z Rosji niemal 3 mln baryłek ropy dziennie, a po wprowadzeniu embarga wstrzymany zostanie zakup ropy drogą morską (ok. 66 proc. dostaw z Rosji). Jednocześnie Polska i Niemcy mają zrezygnować z importu ropy ropociągiem. Szacuje się, że w efekcie Rosja straci łącznie 90 proc. obecnej sprzedaży do UE.

– Pozostałe 10 proc. przesyłu rurociągiem „Przyjaźń” będzie dostarczać ropę do Węgier, Słowacji i Czech przez jakiś czas, który zostan...