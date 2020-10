Unijna płaca minimalna. Projekt dyrektywy budzi sprzeciw biznesu

– Prawie 10 proc. pracowników w UE żyje w ubóstwie. Musimy to zmienić. Osoby, które mają pracę, nie powinny mieć trudności z utrzymaniem się. Minimalne wynagrodzenia muszą dogonić inne płace, które w ostatnich dziesięcioleciach wzrosły, co sprawia, że wynagrodzenia te pozostają w tyle. Negocjacje zbiorowe powinny być normą we wszystkich państwach członkowskich. Zagwarantowanie odpowiednich minimalnych wynagrodzeń jest wyraźnie zapisane jako zasada 6 Europejskiego filaru praw socjalnych. Poparły ją wszystkie państwa członkowskie, liczymy zatem na ich stałe zaangażowanie – mówi unijny komisarz ds. miejsc pracy i praw socjalnych, Nicolas Schmit.

Unijny wniosek zakłada, że nowa dyrektywa zobowiąże kraje członkowskie Unii Europejskiej, w których jest już ustawowo o...