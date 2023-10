Umowy o usługi finansowe mają być bezpieczniejsze

Rada Unii Europejskiej przyjęła nową dyrektywę ws. zawieranych na odległość umów o usługi finansowe. Zestaw nowych regulacji ma uprościć obecne przepisy, a jednocześnie zwiększyć stopień ochrony konsumentów i wyrównać warunki w odniesieniu do usług finansowych oferowanych online, przez telefon lub poprzez inne formy sprzedaży zdalnej.

Nowa unijna dyrektywa uchyli przepisy z 2002 r. i wprowadzi przepisy odnoszące się do umów o usługi finansowe zawieranych na odległość. Nowe regulacje będą stanowić dodatkowy rozdział w dyrektywie o prawach konsumentów. Co istotne, w efekcie zmian niektóre artykuły dyrektywy o prawach konsumentów znajdą zastosowanie również do sprzedawanych na odległość usług finansowych.

– Dostosowaliśmy unijne przepisy o usługach finansowych do epoki cyfrowej. K...