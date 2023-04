Umowy na czas określony z dodatkowymi obowiązkami po stronie pracodawców

Pod koniec kwietnia br. w życie wejdzie nowelizacja Kodeksu pracy, która zakłada m.in. zmiany dotyczące zawierania umów o pracę na czas określony. Pracodawca zostanie zobowiązany do wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie tego rodzaju umowy. Decyzje dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony mają być też konsultowane ze związkami zawodowymi.

Zmiany dotyczące umów o pracę na czas określony zostaną wprowadzone 26 kwietnia br. w ramach szerszej nowelizacji Kodeksu pracy, która dostosuje polskie prawo do dwóch unijnych dyrektyw, w tym tzw. dyrektywy rodzicielskiej i work-life balance.

Aktualnie pracodawca nie jest zobowiązany do podawania przyczyny wypowiedzenia umowy na czas określony. Zmieni to jednak nowelizacja, która zakłada zobowiązanie pracodawcy do wskazania przyczyny uzasadniającej wypowi...