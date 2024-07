Umowy cywilnoprawne a staż pracy. PIP pozytywnie o planach zmian

Do Kodeksu pracy wprowadzone zostaną nowe regulacje dotyczące wliczania do okresu zatrudnienia różnych form aktywności świadczonych na podstawie różnych stosunków pracy. Jak ocenia Państwowa Inspekcja Pracy, szykowane modyfikacje doprowadzą do usunięcia nierówności w traktowaniu pracowników ze względu na rodzaj podejmowanej aktywności zawodowej.