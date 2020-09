Umowa zlecenia: Działalność gospodarcza czy działalność wykonywana osobiście?

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik wykonujący zawód lekarza. Prowadzi on działalność gospodarczą. Jednocześnie jest zatrudniony na umowę o pracę w szpitalu. Oprócz tego z tym samym szpitalem ma podpisaną umowę zlecenia pełnienia dyżurów. W związku z zawartą umową zlecenia wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie rachunku przedstawionego przez zleceniobiorcę oraz po zatwierdzeniu przez zleceniodawcę prawidłowości wykonania zlecenia. Zleceniodawca, szpital, pobiera zaliczki na podatek dochodowy jako płatnik podatku, a podatnik nie składał oświadczenia, że wykonywane przez niego czynności wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatnik dodał, że zgodnie z treścią § 6 ust. 2 umowy za wszelkie szkody wyrządzone zleceniodawcy podczas realizacji umowy wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, zleceniobiorca ponosi wobec zleceniodawcy pełną odpowiedzialność, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast zgodnie z treścią § 6 ust. 3 umowy zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, zawodową, karną za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu usług objętych niniejszą umową.

Podatnik chciał wiedzieć czy dla celów podatkowych jest uprawniony do zaliczania przychodów z tytułu umowy zlecenia do źródła „działalność gospodarcza”, zamiast do źródła „działalność wykonywana osobiście”. Jego zdaniem, może on zaliczyć przychody otrzymane z tytułu wykonanego zlecenia do źródła przychodu „działalność gospodarcza”, gdyż czynności jakie on wykonuje w ramach zawartej umowy zlecenia należą do czynności jakie wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodzi się z podatnikiem. W wydanej interpretacji wyjaśnił:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

działalność wykonywana osobiście (pkt 2);

pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalenie podstaw opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość.

Definicja działalności gospodarczej zawarta jest natomiast w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z je...