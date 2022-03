Umowa o pracę na okres próbny. Nowe zasady od sierpnia

Przepisy dotyczące umów o pracę na okres próbny zostaną znowelizowane i dostosowane do regulacji unijnych. Modyfikacje zakładają m.in. zapewnienie, że okres próbny jest współmierny do planowanego czasu trwania umowy o pracę na czas określony i do rodzaju pracy, a także określenie zasad dotyczących możliwości ponownego zatrudnienia przez pracodawcę tego samego pracownika na podstawie umowy na okres próbny. Zmiany mają wejść w życie z początkiem sierpnia br.