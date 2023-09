Umowa o dzieło z własnym pracodawcą ze składkami ZUS

Umowa o dzieło z własnym pracodawcą traktowana jest jako forma kontynuowania zatrudnienia pracowniczego. Zatem wobec umowy o dzieło wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy nie ma zastosowania zasada zbiegu tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że w świetle prawa wynagrodzenie pracownika z tytułu umowy o dzieło, wykonywanej na rzecz pracodawcy, traktowane jest tak samo jak wynagrodzenie z umowy o pracę.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się firma prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zatrudnia pracownika na pełen etat na umowę o pracę na stanowisku informatyk - specjalista do spraw zamówień publicznych. Spółka zamierza powierzyć wykonanie dzieła polegającego na zrobieniu zdjęć oraz ich obrobieniu graficznemu w celu umieszczenia ich na stronie przedsiębiorstwa oraz innych portalach sprzedażowych, w ramach dzieła pracownik miałby wykonywać sesje zdjęciowe oraz prace graficzne, do których prawa przenosiłby na spółkę. Zadanie byłoby wykonywane poza godzinami pracy, na sprzęcie i oprogramowaniu należącym do pracownika oraz bez nadzoru pracodawcy. Umowa miałaby charakter umowy o dzieło. Pracownik spółki, z którym spółka zamierza zawrzeć umowę o dzieło nie prowadzi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym spółka zapytała, czy w razie zawarcia przedmiotowej umowy z pracownikiem firmy, umowa o dzieło jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Jeżeli tak, w jaki sposób należy obliczyć składkę. Jej zdaniem, umowa o dzieło nie stanowi samodzielnego tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi. W związku z tym od wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło opłacany jest jedynie podatek dochodowy. Zawarcie umowy o dzieło z własnym pracownikiem w opisanych okolicznościach nie ma wpływu na naliczanie składki zdrowotnej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zagadnienia dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz opłacania i ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2, art. 46 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 4 oraz art. 4 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, naliczania i opłacania należnych składek na te ubezpieczenia za każdy miesiąc kalendarzowy, według zasad wynikających z przepisów ustawy, spoczywa na płatniku składek i dotyczy osób, które podlegają tym ubezpieczeniom z uwagi na posiadanie odpowiedniego tytułu do tych ubezpieczeń.

Katalog osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ustawodawca określił w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ponadto, z treści art. 11 i art. 12 tejże u...