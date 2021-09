Umowa o dożywocie nie może dotyczyć spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu

Umowa o dożywocie może być sporządzana w przypadku nieruchomości stanowiących pełną własność. Wyłączone z takiej możliwości są natomiast mieszkania, co do których właściciel posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Przyjęto, iż na zasadzie swobody umów dopuszczalne jest zawarcie tzw. umowy nienazwanej, której treść odpowiadałaby umowie o dożywocie. Jest to więc umowa określana jako quasi-dożywocie. W umowie takiej ograniczona jest jednak ochrona praw zbywcy.

Interpelacja nr 25463 do prezesa Rady Ministrów w sprawie uwzględnienia problemu umów o dożywocie w projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali

Szanowny Panie Premierze,

kilka tygodni temu do "Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów" pod nr UB2 został wpisany projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali.

W ostatnim czasie wiele osób, szczególnie w starszym wieku, zgłasza problem dotyczący przekazania swojego mieszkania własnościowego (mieszczącego się w bloku należącym do spółdzielni mieszkaniowej) swoim następcom w zamian za opiekę i dożywotnie utrzymanie. Przepisy określają bowiem, iż umowa o dożywocie może być sporządzana w przypadku nieruchomości stanowiących pełną własność. Wyłączone z takiej możliwości są natomiast mieszkania, co do których właściciel posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Przyjęto, iż na zasadzie swobody umów dopuszczalne jest zawarcie tzw. umowy nienazwanej, której treść odpowiadałaby umowie o dożywocie. Jest to więc umowa określana jako quasi-dożywocie. W umowie takiej ograniczona jest jednak ochrona praw zbywcy. Inaczej niż w przypadku prawa dożywocia, nie znajdą tu zastosowania przepisy o ograniczonych prawach rzeczowych, do których ochrony stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności (art. 251 K.c.). Oznacza to, że ewentualny nowy nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie przejmuje obowiązków wynikających ze stosunku opieki. Ze względu na swoją specyfikę umowa quasi-dożywocia (w przeciwieństwie do umowy o dożywocie) powinna więc opierać się na dużym zaufaniu pomiędzy stronami, głównie na zaufaniu zbywcy wobec nabywcy.

W odniesieniu do powyższego zasadne byłoby więc umieszczenie we wspomnianym projekcie w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych analogicznej do kodeksowej regulacji umowy o dożywocie. Rozwiązanie takie w przejrzysty sposób regulowałoby poruszony problem.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi:

Czy postulat dotyczący wprowadzenia przepisów, które umożliwiłyby stosowanie umów o dożywocie także w przypadku przeniesienia prawa do mieszkań spółdzielczych własnościowych, zostanie uwzględniony w procedowanym projekcie?

Poseł Paweł Szramka

19 lipca 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 25463 w sprawie uwzględnienia problemu umów o dożywocie w projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo sp&oac...