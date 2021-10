Umorzone odsetki karne od kredytu hipotecznego a PIT

W stosunku do uzyskanego przychodu związanego z umorzeniem wierzytelności względem banku, tj. odsetek karnych od kredytu hipotecznego, zastosowanie znajdzie zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.

We wniosku o interpretację podatniczka wskazała, że wspólnie z mężem zawarła z bankiem 26 października 2009 r. umowę kredytu hipotecznego, aby uzyskać środki na budowę własnego domu jednorodzinnego. Na tej nieruchomości ustanowione zostało zabezpieczenie kredytu hipoteką umowną zwykłą oraz hipoteką umowną kaucyjną. Z uwagi na pogorszenie sytuacji finansowej spowodowane chorobą męża i zaległości w spłacie, umowa kredytu została skutecznie wypowiedziana przez bank. Aby uniknąć przymusowego dochodzenia wierzytelności banku z zabezpieczonej hipoteką nieruchomości podatniczka wraz z mężem zawarli w maju 2020 r. ugodę, w wyniku której bank, oprócz innych ustaleń co do sposobu spłaty zaległości, zwolnił Ich z obowiązku zwrotu całości odsetek karnych. Z tytułu uzyskanej ulgi podatniczka oraz mąż otrzymali od banku PIT-11.

Podatniczka chciała wiedzieć, czy umorzone odsetki karne od kredytu hipotecznego zaciągniętego na cele mieszkaniowe są objęte zaniechaniem poboru podatku dochodowego zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z podatniczką i w wydanej interpretacji stwierdził:

Instytucja kredytu uregulowana została przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Zgodnie z treścią art. 69 ust. 1 ww. ustawy przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Podkreślić należy, że otrzymanie kredytu i jego spłata na warunkach przewidzianych w umowie kredytowej są obojętne podatkowo. Przychód po stronie kredytobiorcy pojawia się w przypadku, kiedy dochodzi do umorzenia kredytu, jego części lub odsetek. Wtedy bowiem kredytobiorca osiąga konkretne przysporzenie majątkowe (przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Tym samym, umorzoną Wnioskodawczyni kwotę odsetek należy zakwalifikować do przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 548 ze zm.) zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od: