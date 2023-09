Umorzone dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji pracownika z ZUS

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wskazał, że z pracownikami zawiera umowy o podnoszeniu kwalifikacji. Pracownik w umowie zobowiązuje się do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez podjęcie kształcenia, np. studia podyplomowe, studia magisterskie. Natomiast przedsiębiorca zobowiązuje się do wyrażenia zgody na odbycie nauki oraz zobowiązuje się do częściowego pokrycia kosztów podnoszenia kwalifikacji. Dodatkowo pracownik w umowie zobowiązuje się do zwrotu kosztów dofinansowania proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, jeśli przed upływem trzech lat od dnia ukończenia podnoszenia kwalifikacji złoży wypowiedzenie umowy o pracę.

Pracownik korzystający z dofinansowania do podnoszenia kwalifikacji, z którym przedsiębiorca zawarł umowę jak wyżej, złożył wypowiedzenie przed upływem 3 lat od daty zakończenia nauki. Jednocześnie złożył do przedsiębiorcy wniosek o umorzenie zwrotu kosztów dofinansowania, na co uzyskał zgodę. Pracownik jest obecnie w trakcie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, zatem w momencie umorzenia zwrotu byłby nadal pracownikiem przedsiębiorcy.

Kwota umorzonego zwrotu dofinansowania stanowi przychód ze stosunku pracy. Pracownik podnosił kwalifikacje z własnej inicjatywy za zgodą przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca ma wątpliwość, czy w opisanej sytuacji kwota umorzonego zwrotu dofinansowania będzie stanowiła podstawę składek na ubezpieczenie społeczne. Jego zdaniem, zgodnie z § 2 ust. 29 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników nie wlicza się wartości świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyłączeniem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.

W związku z niedopełnieniem warunków umowy o dofinanso...