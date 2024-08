Ulgi w składkach ZUS dla rozpoczynających działalność

Jeżeli przedsiębiorca podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy, nie współpracuje, ani nie będzie współpracował ze swoim poprzednim pracodawcą oraz nie prowadził wcześniej żadnej działalności pozarolniczej to spełnia warunki niepodlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej oraz ma prawo do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności.

Przedsiębiorczyni w treści wniosku o interpretację wskazała, że w okresie od stycznia 2016 r. do czerwca 2024 r. była zatrudniona w oparciu o umowę o pracę w spółce na stanowisku księgowa w wymiarze - etatu. Pracę wykonywała w miejscu siedziby spółki. Po otrzymaniu świadectwa pracy zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy, co pozwoliło jej uzyskać dotację na otwarcie działalności gospodarczej. W czerwcu 2024 r. założyła jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na usługach księgowych, kod PKD 69202. Podatniczka zaznaczyła, że nigdy wcześniej nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej. Ponadto jako przedsiębiorca nie współpracuje ani nie zamierza współpracować ze swym poprzednim pracodawcą a co za tym idzie wykluczone zostaje wykonywanie czynności tożsamych z tymi wykonywanymi w trakcie zatrudnienia, dlatego też chce skorzystać z ulgi na start, a następnie zamierza skorzystać z opłacania niższych składek ZUS, tzw. ZUS preferencyjny - kod 0570.

W związku z powyższym przedsiębiorczyni zapytała, czy prowadząc własną działalność gospodarczą może ona świadczyć usługi m.in. podmiotom, z którymi współpracowała będąc zatrudnioną na etacie u byłego pracodawcy a także podmiotom gospodarczym gdzie udziałowcem/wspólnikiem tychże podmiotów jest któryś z udziałowców spółki, w której dotychczas pracowała.

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził:

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym uregulowane zostały w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. I tak, w art. 6 ust. 1 tej ustawy prawodawca wskazał katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Wyliczenie zawarte we wskazanym przepisie jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 4 powołanej ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Natomiast, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na swój wniosek.

Stosownie do treści art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Z powyższego wynika, że w sytuacji gdy osoba rozpoczynająca wykonywanie działalności gospodarczej podejmuje ją po raz pierwszy lub podejmuje ją ponownie, ale od zakończenia poprzedniej działalności lub od dnia jej ostatniego zawieszenia upłynął okres co najmniej 60 miesięcy, a w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie wykonuje na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności, przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia tej działalności, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, o których stanowi powyżej powołany art. 6 ust. 1 pkt 5 i powiązany z nim art. 12 ust. 1.

Powyższa 6 miesięczna ulga jest uprawnieniem i nie jest obowiązkowa, a więc to od p...