Ulgi podatkowe w ramach PSI zapewniają bardziej równomierny rozwój

Wprowadzenie Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) przyczyniło się do bardziej równomiernego rozwoju – aktualnie blisko 70 proc. inwestycji w ramach PSI lokowanych jest poza terenem dawnych specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Preferencje podatkowe są dostępne na terenie całej Polski i niezależnie od wielkości firmy.

– Jesienią 2018 roku weszły w życie nowe przepisy znane pod hasłem Polska Strefa Inwestycji. Jest to program prowadzony przez polski rząd dla wszystkich przedsiębiorców polskich i zagranicznych, którzy podejmując nowe inwestycje na terenie Polski, czy to na własnym obszarze, czy należącym do spółek Skarbu Państwa, czy samorządów, mogą się ubiegać o zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT – wskazała w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes dyrektor działu obsługi inwestora w Krakowskim Parku Technologicznym, który jest operatorem PSI w Małopolsce, Krystyna Sadowska.

Obecnie zwolnienia podatkowe w ramach PSI są dostępne na terenie całego kraju. Jak wynika z oficjalnych danych, wpłynęło t...