Ulga uczniowska – realizacja praw nabytych. Dziedziczenie prawa do ulgi uczniowskiej

Ulga uczniowska została zlikwidowana w 2004 roku, ale osoby, które nabyły do niej prawo przed tą datą, nadal mogą z niej korzystać. Ulga przysługuje do czasu jej pełnego wykorzystania i może być odliczana od podatku dochodowego z różnych źródeł, np. emerytury. Nie ma możliwości wypłaty niewykorzystanej części ulgi w formie pieniężnej.

Prawo do ulgi uczniowskiej ma charakter majątkowy i podlega dziedziczeniu. Spadkobiercy podatnika mogą korzystać z ulgi bez konieczności prowadzenia działalności gospodarczej.

Ministerstwo Finansów nie planuje zmian w zakresie rozliczania ulgi uczniowskiej ani wprowadzenia możliwości jej wypłaty w formie pieniężnej. Nie są również planowane zmiany dotyczące dziedziczenia ulgi, ponieważ obecne przepisy umożliwiają spadkobiercom korzystanie z niej bez ograniczeń.

Interpelacja nr 3962 do ministra finansów w sprawie ulgi uczniowskiej

Na podstawie ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1958), jak również ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956) ustawodawca zagwarantował przedsiębiorcom, którzy nabyli prawo do ulgi uczniowskiej, możliwość do korzystania z niej na takich zasadach, jakie obowiązywały do 31 grudnia 2003 r.

Mając powyższe na względzie, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy ministerstwo planuje podjęcie działań mających na celu ujednolicenie sposobu rozliczania ulgi uczniowskiej dla osób, które nabyły do niej prawo przed 1 stycznia 2004 r., w zakresie zniesienia wymogu odliczania jej tylko i wyłącznie od podatku dochodowego na rzecz wypłaty ulgi w formie pieniężnej?

2. Czy ministerstwo planuje podjęcie działań w zakresie ułatwienia skorzystania z ulgi uczniowskiej przez osoby, które zakończyły swoją działalność gospodarczą i obecnie nabyły prawo do emerytury, a której wysokość mieści się w kwocie wolnej od podatku? Jeśli tak, to w jakiej formie?

3. Czy ministerstwo planuje zmiany w zakresie korzystania z ulgi uczniowskiej przez spadkobierców w przedmiocie zniesienia wymogu dalszego prowadzenia działalności po spadkodawcy na własny rachunek, tym samym pozostawiając spadkobiercom swobodę do rozliczania ulgi na podstawie innych źródeł dochodu niż działalność gospodarcza?

Krzysztof Szczucki, 21-07-2024 r.

Odpowiedź na interpelację nr 3962

Ulga uczniowska została zlikwidowana z dniem 1 stycznia 2004 r., z zachowaniem praw nabytych.

Podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do obniżki podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustaw podatkowych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku d...