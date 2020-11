Ulga termomodernizacyjna: Zakup i montaż rolet zewnętrznych

Ustawodawca tworząc katalog na potrzeby ulgi termomodernizacyjnej wskazał jakiego rodzaju wydatki mieszczą się w jej zakresie. Pomimo że zamontowane rolety zewnętrzne, które przyczyniają się do zredukowania strat ciepła w budynku, wskutek czego zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego maleje, to jednak nie zostały w tym wykazie ujęte jako uprawniające do odliczenia w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.