Ulga na zwalczanie koronawirusa w zeznaniu rocznym

W odpowiedzi na apel o braku opakowań wtórnych do próbek laboratoryjnych, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem do wykrywania koronawirusa COVID-19, spółka - jako darczyńca - przekazała w 2020 r. … sztuk opakowań hermetycznych. Obdarowanym były jednostki wymienione na liście podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Czy wspólnik będzie mógł rozliczyć darowiznę przekazaną przez spółkę w swoim zeznaniu rocznym proporcjonalnie do udziału w zysku rocznym?