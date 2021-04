Ulga na Internet w rozliczeniach za 2020 r. bez zmian

Różnorodność planów taryfowych na rynku usług internetu (zarówno stacjonarnego jak i mobilnego) umożliwia klientom wybór oferty dopasowanej do ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości finansowych przez co korzystanie z sieci stało się tańsze i bardziej dostępne dla zainteresowanych. Obecnie roczna opłata z tytułu użytkowania sieci internet jest niejednokrotnie niższa od limitu odliczenia (niższa od 760 zł). Nie wymaga zatem długofalowego wsparcia w postaci preferencji podatkowej - poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 20626 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia ulgi podatkowej na Internet w rozliczeniach za 2020 r. dla wszystkich podatników sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącymi się - także tych, którzy zdążyli już wykazać ulgę w dwóch następujących po sobie latach podatkowych

Szanowny Panie Ministrze,

zwracam się z prośbą o podjęcie działań w celu wprowadzenia ulgi podatkowej na Internet w rozliczeniach za 2020 rok dla wszystkich podatników sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącymi się - także tych, którzy zdążyli już wykazać ulgę w dwóch następujących po sobie latach podatkowych.

W marcu ubiegłego roku na skutek epidemii koronawirusa szkoły w Polsce zostały zamknięte. Uczniowie przeszli na nauczanie zdalne, z którego do dziś korzysta większość z 4,6 miliona dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich. Edukacja na odległość nie jest jednak możliwa bez dostępu do szybkiego Internetu. Ponad 3 mln uczniów szkół podstawowych realizuje obowiązek szkolny, ich rodzice/opiekunowie zostali więc prawnie zobligowani do zagwarantowania dostępu do sieci. Wypełniając niejako obowiązek państwa, ponieśli koszty, bo dostęp do Internetu w Polsce nie jest darmowy. Powinni więc zostać zwolnieni przynajmniej z części kosztów, co umożliwi wprowadzenie ulgi internetowej za rok 2020 dla wszystkich rodziców i opiekunów dzieci w wieku szkolnym.

Niniejszym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Czy w Ministerstwie Finansów trwają prace nad wprowadzeniem ulgi podatkowej na Internet dla wszystkich rodziców/opiekunów uczniów realizujących obowiązek szkolny w formule zdalnej? Czy ministerstwo wprowadzi taką ulgę do rozliczeń za rok 2020?

Posłowie:

Urszula Pasławska, Dariusz Klimczak, Stefan Krajewski, Jarosław Rzepa, Dariusz Kurzawa

3 marca 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 20626 w sprawie wprowadzenia ulgi podatkowej na Internet w rozliczeniach za 2020 r. dla wszystkich podatników sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącymi się - także tych, którzy zdążyli już wykazać ulgę w dwóch następujących po sobie latach podatkowych

Szanowna Pani Marszałek,

w związku interpelacją nr 20626 złożoną przez grupę posłów: Urszulę Pasławską, Dariusza Klimczaka, Stefana Krajewskiego, Jarosława Rzepę i Dariusza Kurzawę w sprawie wprowadzenia ulgi podatkowej na internet w rozliczeniach za 2020 r. dla wszystkich podatników sprawujących opiekę nad uczącymi się dziećmi i młodzieżą, w tym podatników, którzy zdążyli już wykazać ulgę w dwóch następujących po sobie latach podatkowych, proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Zasady korzystania z podatkowej ulgi na internet reguluje ustawa PIT1. Ulga polega na możliwości odliczenia przez podatnika, od jego dochodu2, wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci internet w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie zawierającego co najmniej dane dotyczące kupującego, sp...