Ulga na IKZE nie dla młodych

Kwestia braku możliwości korzystania z odliczeń w sytuacji uzyskiwania dochodu zwolnionego od podatku dotyczy wszystkich ulg (np. ulgi rehabilitacyjnej, czy z tytułu przekazania darowizn) a nie tylko wpłat na IKZE. Należy pamiętać, że skutkiem korzystania z ulg i odliczeń jest obniżenie zobowiązania podatkowego podatnika. Jednak zwolnienie z podatku przychodu osoby do 26. roku życia obniża to zobowiązanie w większości przypadków do zera. Dlatego też podatnik niczego nie traci, nie mogąc skorzystać z ulg, gdyż jego podatek i tak wynosi zero - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.