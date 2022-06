Ulga mieszkaniowa również dla współwłaściciela innej nieruchomości

Jak wskazała podatniczka we wniosku o interpretację, zawarła ona pisemną umową o opiekę z podpisem notarialnie poświadczonym. W tej samej dacie podopieczny sporządził testament, w którym powołał do spadku jako jedynego spadkobiercę podatniczkę, która opiekowała się nim aż do jego śmierci.

W związku z powyższym podatniczka zapytała, czy w przypadku, gdy jest współwłaścicielem innej nieruchomości znajduje zastosowanie przepis art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. czy może skorzystać z ulgi mieszkaniowej przewidzianej w tym przepisie. W jej ocenie - tak, ponieważ warunki zastosowania ulgi z art. 16 ustawy odnoszą się wyłącznie do osób, które są właścicielami lokalu lub budynku mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nie dotyczą natomiast osób, które są współwłaścicielami tych lokali lub budynków.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem podatniczki. W wydanej interpretacji stwierdził:

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza - nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkaln...