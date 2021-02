Ulga mieszkaniowa: Jakie wydatki na remont pozwolą uniknąć PIT?

Planowane koszty poniesione na remont (wykończenie) i adaptację ww. mieszkania to:

zakup materiałów budowlanych, m. in. podłóg, glazury, farb;

poniesienie wydatków na ułożenie instalacji elektrycznej, zakup kontaktów, włączników i niezbędnych elementów tego montażu, zakup lamp oświetleniowych, zarówno wbudowanych na stałe w zabudowę ścian i sufitów jak i niewbudowane na stałe (żyrandole, lampy sufitowe);

zakup materiałów sanitarnych, tj. zlewów, kabiny prysznicowej, baterii sanitarnych; zakup wanny, zlewozmywaka, umywalki, toalety, bidetu, prysznica, mebli łazienkowych wraz z odpowiednimi elementami służącymi do montażu tych elementów;

wykonanie stałej zabudowy kuchennej;

wykonanie stałej zabudowy garderoby oraz stałej zabudowy wnęki i szafy;

zakup drzwi wewnętrznych oraz ościeżnic;

poniesienie wydatków na zakup rolet okiennych.

Wśród wydatków na własne cele mieszkaniowe wymieniono w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki poniesione na remont własnego lokalu mieszkalnego. Przez „własny” lokal mieszkalny rozumie się m.in. lokal mieszkalny, do którego przysługuje podatnikowi prawo własności. Zauważyć również należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje „remontu”. Dla wyjaśnienia tego pojęcia, należy odnieść się do jego znaczenia funkcjonującego w języku powszechnym. I tak, „remont” to „doprowadzenie jakiegoś budynku lub urządzenia do stanu używalności; naprawa, odnawianie (czegoś)”. Synonimami tego pojęcia są m.in. „naprawa, przebudowa, odrestaurowanie, modernizacja”.

Pojęcie remontu zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - P...