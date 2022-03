Ulga mieszkaniowa 2022 - Katalog wydatków na własne cele mieszkaniowe

Choć ustawodawca w żadnym przepisie nie wyjaśnia co należy rozumieć poprzez pojęcie własnych celów mieszkaniowych, to w treści ustawy PIT możemy odnaleźć katalog wydatków które są uznawane za poniesione na cele mieszkaniowe. Wskazuje je art. 21 ust. 25 ustawy PIT.

Zgodnie z nim, do wydatków na własne cele mieszkaniowe zaliczymy:

nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem;

nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie;

nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego;

budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego;

rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego;

spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia na powyższe cele;

spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa powyżej;

spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa wyżej.

Co istotne ze zwolnienia korzysta wyłącznie wydatkowanie środków pieniężnych na nieruchomości położone w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Również spłata kredytu (pożyczki) zaciągniętego na powyższe cele daje prawo do zwolnienia o ile kredyt (pożyczka) został zaciągnięty w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Pozostańmy jeszcze na moment przy wydatkach poniesionych przez podatnika na spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętych na nieruchomości lub praw majątkowych związanych z nieruchomościami. Trzeba bowiem zauważyć, że możliwość skorzystania ze zwolnienia daje wyłącznie wydatkowanie środków pochodzących ze sprzedaży na kredyt bądź pożyczkę, która była zaciągnięta przez podatnika jeszcze przed odpłatnym zbyciem nieruchomości. Jeżeli natomiast podatnik najpierw sprzeda nieruchomość, a dopiero w następnej kolejności zaciągnie kredyt lub pożyczkę na cele mieszkaniowe, i z uzyskanych środków będzie dokonywał spłaty to tego rodzaju wydatkowanie nie daje prawa do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT.

Warto pamiętać

Od 1.01.2022 r. do ustawy dodano przepis art. 21 ust. 30a, zgodnie z którym wydatki, o których mowa w ust. 25 pkt 2 (objęte ulgą spłata kredytu lub pożyczki) obejmują także wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego w związku ze zbywaną nieruchomością lub prawem majątkowym na cele określone w ust. 25 pkt 1, w tym także gdy wydatki te odpowiadają równowartości wydatków uwzględnionych w kosztach uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, które sfinansowane zostały tym kredytem (pożyczką).

Kolejny kluczowy warunek, który musi zostać spełniony w kontekście zw...