Ulga dla rodzin 4+ przy przychodach opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtu

Pytanie dziennikarza:

Podatnik w 2022 r. prowadził działalność gospodarczą, z której osiągnął przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu ewidencjonowanego (np. 15%, 8,5% i 3%). Podatnik ma prawo do tzw. ulgi dla rodzin 4+. Czy w zeznaniu podatkowym PIT-28 za 2022 r. może zastosować tę ulgę do dowolnie wybranych przez siebie przychodów, np. opodatkowanych najwyższą, 15% stawką ryczałtu, czy też powinien ulgę zastosować do przychodów w ujęciu chronologicznym? Jak powinien postępować w trakcie roku przy ustalaniu przychodów zwolnionych z podatku?

...