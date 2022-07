Ulga dla rodzin 4+ po zmianach

Od 1 lipca 2022 r. zakresem tej ulgi objęte są także przychody z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zmiana ta wchodzi w życie w połowie roku, ale ma zastosowanie do zasiłku macierzyńskiego wypłaconego od początku 2022 r. Oznacza to, że w przypadku osoby uprawnionej do ulgi dla rodzin 4+ ze zwolnienia od podatku korzysta także zasiłek macierzyński wypłacony od stycznia do czerwca 2022 r.

