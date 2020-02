Ulga dla młodych w  PIT nie dotyczy umów o studencki staż i praktyk

Skoro ustawa PIT zawiera zwolnienia dla młodych uczących się podatników, to dla równowagi (równości) i sprawiedliwości społecznej powinna również przewidywać także przywileje podatkowe dla młodych pracujących osób. Wprowadzona ulga dla młodych stanowi zatem odpowiedź ustawodawcy wobec przedstawionego dylematu, równoważy bowiem sytuację prawnopodatkową młodych osób kształcących się i pracujących zarobkowo. Ponadto młode osoby łączą często kształcenie się z pracą zarobkową. Stosowanie ulgi dla młodych nie wyklucza korzystania z innych zwolnień przedmiotowych - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Interpelacja nr 1308 do ministra finansów w sprawie programu "Zerowy PIT dla młodych"

Szanowny Panie Ministrze,

kariera każdego młodego człowieka zaczyna się od zdobywania doświadczenia. Taki jest właśnie cel odbywania staży studenckich i praktyk absolwenckich. Tego typu aktywności stwarzają szansę na zdobycie lepszej pozycji startowej na rynku pracy. Jest to czas, w którym młodzi ludzie poznają swoje mocne i słabe strony. Jednym z zadań państwa powinna być pomoc młodym Polakom na początku ich drogi zawodowej.

W dniu 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeden z punktów dotyczył ulgi podatkowej dedykowanej młodym osobom, które nie ukończyły 26. roku życia. Drugą przesłanką definiującą, kto będzie mógł korzystać z ulgi, jest kryterium dochodowe. Wyliczane będzie od przychodu, który powinien być mniejszy niż 85 528 zł w skali roku. Szacuje się, że około 2 mln młodych ludzi będzie beneficjentami ulgi „Zerowy PIT dla młodych”. Według art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT ulgą objęte będą wyłącznie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz stosunek służbowy. Przewidziany koszt realizacji tego programu w 2020 roku to 2 mld 454 mln zł z czego (1 mld 316 mln będzie pochodziło z budżetu państwa).

Niestety programem nie są objęci studenci odbywający staże i praktyki absolwenckie. Co szczególnie ważne, staże i praktyki dopiero wychodzą z fazy zapaści, jaką przechodziły przez ostatnie 10 lat, kiedy powszechne było lekceważenie praktyk tak przez studentów/absolwentów, jak i praktykantów. Kampania, która kosztuje wiele sił i czasu, jeszcze się nie zakończyła, jednak tego typu pominięcia uderzają w kruche podstawy tego żmudnego procesu. Spora część studentów odbywających praktyki czy staże nie otrzymuje za to wynagrodzenia, a jeżeli już jest opłacana to dochód mieści się w kwocie wolnej od podatku. Dlatego uwzględnienie studentów i absolwentów wśród grup, którym przysługuje ulga, będzie sprawiedliwe i nie będzie dużym obciążeniem dla budżetu.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania: