Ulga dla młodych w PIT: Jaka kwota jest zwolniona?

Podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, korzystający z ulgi dla młodych, który przekroczy limit przychodów 85 528 zł, będzie w stosunku do owej nadwyżki korzystał z kwoty wolnej określonej w ustawie PIT w wysokości 30 tys. zł. Innymi słowy podatek wystąpi dopiero po wykorzystaniu ulgi podatkowej (85 528 zł) i kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł), która to zsumowana kwota wynosi 115 528 zł.

Interpelacja nr 36311 do ministra finansów w sprawie tzw. ulgi dla młodych do 26. roku życia

W 2019 roku parlament przyjął ustawę wprowadzającą tzw. ulgę dla młodych. Ulga ta (a dokładnie zwolnienie z podatku) obejmuje przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymane przez podatnika do ukończenia przez niego 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Od ponad 3 lat ta kwota nie jest niestety poddawana waloryzacji o wysokość inflacji ani też nie uwzględnia podwyższenia kwoty przychodów w związku z tzw. drugim progiem podatkowym.

Zwracam się więc do Pani Minister z następującym pytaniem: Czy w Pani resorcie lub rządzie trwają prace nad podniesieniem kwoty zwolnionej od podatku dla osób poniżej 26. roku życia?

Posłowie:

Artur Łącki, Marek Hok

3 października 2022 r.

w związku z przesłaną interpelacją panów posłów Artura Łąckiego i Marka Hoka w sprawie tzw. ulgi dla młodych do 26. roku życia, uprzejmie wyjaśniam.

Ulga podatkowa dla młodych1 (tzw. PIT-0 dla młodych) została wprowadzona do ustawy podatkowej jej nowelizacją z 4 lipca 2019 r.2

Jak wynika z uzasadnienia do tej nowelizacji ustawy PIT podstawowym celem wprowadzonego zwolnienia było obniżenie obciążeń fiskalnych młodych pracowników i zleceniobiorców. Wskazano w nim, iż „(…) Zmniejszenie obciążeń pozwoli młodym ludziom łatwej rozpocząć pracę i równocześnie da możliwość powrotu na rynek pracy osobom pracującym w szarej strefie. Przyczyni się to do poprawy współczynnika aktywności zawodowej osób młodych oraz spadku bezrobocia wśr&oacu...