Ulga dla klasy średniej nie dla będących na macierzyńskim i chorobowym

Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z ulgi dla klasy średniej, mogą stracić do niej prawo, z uwagi na to, że w trakcie roku podatkowego będą otrzymywać zasiłki macierzyńskie i chorobowe, a przez to nie osiągną przychodów w wymaganym przedziale. Problem wynika z tego, że ulga dla klasy średniej obejmuje przychody z szeroko rozumianego stosunku pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy), do których nie zalicza się zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.