Ulga B+K nie dla spółek komandytowych?

W przypadku, gdy wspólnikami spółki komandytowej są osoby fizyczne, które korzystają z prawa do ulgi z tytułu działalności takiej spółki nabytego w okresie, gdy spółka nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy nowelizującej ma prawo do kontynuowania korzystania z tej ulgi także po objęciu spółki komandytowej podatkiem CIT. Podatnik zatem zachowuje prawo do dokonywania odliczeń na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach ustawy PIT, w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Interpelacja nr 24423 do ministra finansów w sprawie możliwości rozliczenia ulgi B+R przez wspólników spółek komandytowych

Szanowny Panie Ministrze,

w dniu 1 stycznia 2016 r. do polskich przepisów podatkowych (zarówno do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) została wprowadzona ulga na działalność badawczo-rozwojową (tzw. ulga B+R). Ulga B+R umożliwia przedsiębiorcom prowadzącym działalność nastawioną na badania lub rozwój skorzystanie z dodatkowego odliczenia poniesionych kosztów i efektywne obniżenie kwoty podatku do zapłaty – zarówno w PIT, jak i w CIT.

Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową jest poniesienie przez przedsiębiorcę w ciągu roku kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową, tzw. kosztów kwalifikowanych. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych oraz kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadziła opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji wprowadzonych zmian spółka komandytowa jest opodatkowana niezależnie od komandytariuszy/komplementariuszy spółki. Wspólnik spółki komandytowej (osoba fizyczna) nie osiąga już zatem przychodów z działalności gospodarczej (z tytułu udziału w spółce komandytowej), a ewentualnie wyłącznie przychody z udziału w zyskach osób prawnych (chociaż tych też mieć nie musi, jeśli nie będzie np. wypłaty dywidendy). Wobec tego de facto zostanie on pozbawiony możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych, gdyż tak jak wyżej wspomniano, kwotę tych kosztów odlicza się od dochodu uzyskanego przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej. Sama spółka zaś nie będzie miała prawa do tych odliczeń, ponieważ przepisy przejściowe nie przewidują żadnej sukcesji nierozliczonej kwoty ulgi na B+R.

Należy podkreślić, że w branżach szczególnie innowacyjnych ponoszone na początku działalności inwestycje B+R „zwracają się” dopiero w późniejszych latach, po ich komercjalizacji. Zachętę do inwestowania stanowi właśnie ulga B+R. Co więcej, można to zrobić w następujących po sobie kolejno sześciu latach podatkowych. W obecnej sytuacji dyskryminowani są podatnicy, którzy mimo że prowadzili prace B+R, nie mogą skorzystać z preferencji, ponieważ w danym roku nie osiągnęli wystarczająco wysokiego dochodu lub nie osiągnęli go w ogóle, gdyż utracili takie źródło przez zmianę formy opodatkowania spółek komandytowych.

W ww. ustawie zmieniającej znalazł się co prawda przepis, art. 13 ust. 4, zgodnie z którym podatnicy będący wspólnikami spółki jawnej lub komandytowej, którzy przed dniem objęcia ich spółek CIT-em dokonywali odliczeń od podstawy opodatkowania, zachowują prawo do tych odliczeń według dotychczasowych reguł. Należy jednak raz jeszcze podkreślić, że zachowali prawo do odliczeń, ale utracili źródło dochodu, od którego mogliby odliczyć koszty kwalifikowane. Zastanawiające jest, po co wprowadzono wspomniany przepis, skoro podatnicy zachowują prawo do dokonywania odliczeń już na podstawie przepisów o uldze B+R. Na podstawie przepisów o uldze mieli jednak tylko prawo do odliczeń w przypadku posiadania innego źródła dochodu w PIT (czyli w praktyce dochody z innej działalności gospodarczej prowadzonej w formie jednoosobowej lub spółki cywilnej niebędącej spółką komandytową). Czy w takim wypadku dodatkowy przepis art. 13 ust. 4 ma odnosić się do inny...